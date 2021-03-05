「國小足球世界盃」今天完成基隆區預賽，女子組深澳國小在雙循環賽制中4戰全勝，於3隊中脫穎而出；男子組同為4連勝的長樂國小與深美國小殊死對決，結果長樂在六年級好手曹佑宗的帶領下，以4比3搶下出線門票，也讓深美小將淚灑球場。

長樂國小教練許智強表示，因為組訓時間太短，關鍵戰只能倚賴曹佑宗優異的過人速度及爆發力，扮演全隊攻守重心。曹佑宗平常就有在俱樂部踢球，父母也希望未來讓他加入在台北有足球隊的學校就讀。

多雨的基隆過去發展足球不易，上屆國小世界盃男女組僅各1隊報名，最後同額晉級，但今年各有6隊與3隊參加。許智強表示，這二年基隆的足球風氣明顯成長，對於基隆的城市條件來說有利於推廣五人制足球，希望在迷你足球協會推動下舉辦，更多在地賽事以增加學生比賽經驗。

深澳國小預賽4戰全勝拿下基隆區預賽女子組冠軍。（迷你足球協會提供）

女子組深澳國小一支獨秀，今天再以3比2氣走安樂國小，兩循環4戰全勝昂首晉級。教練許君詳賽後肯定球員不放棄的拚戰精神，表示所有球員除了足球外也有許多體育社團需要參與，只能利用中午擠出一點時間練習，離全國高水準強隊還有一段距離，將利用晉級複賽的機會，帶球員到外面開開眼界。

基隆市足球委員會代表也是裁判組組長羅生麟，在比賽中宣布一項好消息，成功國中與基隆高中自110學年度開始增設足球社團，也期盼此一政策能吸引更多基隆地區在地青少年加入，讓有升學特色的國高中也能有體育資優生就讀，更希望留住年輕人才推動足球產業發展，使基隆擺脫足球沙漠的稱號。

(中時 )