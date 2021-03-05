陳以信獻花給蘇貞昌、陳時中，強調是要感謝台灣防疫與醫護人員的辛勞。(影片約從44分25秒起)

行政院長蘇貞昌今(5日)赴立法院進行施政報告及備質詢時，國民黨立委陳以信因高度肯定蔡政府入境檢疫及隔離措施，於是當場獻上兩束花給蘇貞昌和衛福部長陳時中，不過，此舉引發前國民黨副秘書長蔡正元不滿，怒譙「拍蘇貞昌馬屁的噁心程度，連民進黨立委都做不出來」。對此，陳以信晚間隨即在臉書表達歉意，強調不是送給蘇、陳兩個人。

陳以信獻花給蘇貞昌、陳時中。(中時新聞網直播)

陳以信5日在立法院質詢中表示，自身接受檢疫所照顧後，發現住在檢疫所壓力真的很大，聽到幾次其他人在走廊大聲吵鬧，甚至用力甩門和防疫人員抗議，但接受檢測過程中，感受到醫護人員專業的作法，因此今天以親自經歷過防疫過程的人，來跟院長、部長報告，表達高度肯定，且很多人接受檢疫照顧，但沒有機會在國會殿堂跟政府說謝謝，於是代表這些人送花說聲謝謝。蘇貞昌當場回應，委員太客氣，親自檢驗政府做法，並給防疫人員肯定，非常謝謝。話一說話，現場響起一陣掌聲。

然而，陳以信此舉引發蔡正元晚間在臉書痛批，「耗費寶貴的質詢時間，用來獻花給蘇貞昌、陳時中，歌頌他們兩人的豐功偉業，其拍蘇貞昌馬屁的噁心程度，連民進黨立委都做不出來」、「陳以信要嘛自行辭職，要嘛看國民黨開除黨籍」。

面對蔡正元批評，陳以信隨即也在臉書做出回應，他解釋，過年前從英國帶小兒子回到台灣，依照規定入住在集中檢疫所，整個過程從機場檢疫過程，到入住檢疫所兩週的過程，親身體會第一線防疫人員的壓力與辛勞，知道第一線醫護人員如何兢兢業業為守護大家健康而冒險盡力！

陳以信強調，所以這次送花很簡單，就是把親身經歷實情告訴蘇貞昌院長與陳時中部長，送花要向所有防疫醫護人員感謝，這是很單純的想法，造成部分黨內同志或支持者誤會，在此說聲抱歉！

不僅如此，陳以信說，「其實我在質詢時痛罵蘇貞昌難道還少過嗎？上會期質詢三次痛罵三次，從來不和他客氣！上週也才痛批他強辯成性不被民眾支持。再來的質詢，不管是要求政府超前部署做好『疫苗護照』，質詢『疫苗二廠』進度與細節，質疑政府錯讀美國國安暫行指南，批評政府開放美國萊豬，USTR卻不買帳，仍然在報告中批評台灣農業政策，都是在盡職責監督政府！」

最後，陳以信再次致歉，對於這次質詢造成部分人誤會，要表示歉意，下次也會避免，但還是希望大家能肯定所有台灣防疫與醫護人員的奉獻與努力。

(中時新聞網)