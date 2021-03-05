法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間5日11時（台灣5日晚間7時），全球至少257萬291人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億1556萬8760例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

全球4日通報新增9007人病歿、42萬4952起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（1699死）、美國（1016死）與墨西哥（822死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計52萬356人病故、2882萬7140例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（26萬970人喪生、1079萬3732例確診）、墨西哥（18萬8866人喪生、211萬2508例確診）、印度（15萬7548人喪生、1117萬3797 例確診）及英國（12萬4025人喪生、420萬1358例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有199人染疫喪命；接下來依序為比利時（192人）、斯洛維尼亞（186人）、英國（183人）及蒙特內哥羅（166人）。

從區域來看，歐洲累計86萬7606死、3824萬9394例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計69萬512死、2175萬8761例確診；美國和加拿大共計54萬2492死、2970萬4473例確診。

亞洲共計25萬8522死、1626萬6951例確診；中東地區共計10萬5224死、561萬9893例確診；非洲共計10萬4984死、393萬6675例確診；大洋洲共計951死、3萬2619例確診。

(中央社)