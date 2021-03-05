台南市各級農會理監事選舉，32家農會全數於5日投票完畢，新化、佳里、將軍、後壁、下營區農會在野派挑戰成功，令人跌破眼鏡的是將軍農會當權派意外翻盤，其餘4農會翻盤則在意料之中；其中將軍現任總幹事吳明成、下營現任總幹事黃冠霖都是績優總幹事，對選舉結果坦然接受，都擬辦理退休。

台南市各級農會第19屆改選作業，5日最後7家農會投票後，局勢大致底定。32家農會中，原本競爭激烈的新化、下營、佳里、將軍、學甲、後壁區農會，除學甲農會外，其餘皆翻盤；南化、東山、龍崎、善化、七股、學甲當權派則以9：0獲全勝。

下營區農會上次第18屆選舉時，原總幹事曾丁祥派大意失荊州，會員代表席次比對手少一席，投票選理事長、常務監事時劍拔弩張，出動警方維持秩序，後續雙方還打了兩年選舉官司。

今年會員代表選舉出爐後，36席次中，現任總幹事黃冠霖派只掌握到19席，地方人士判斷大勢已去，曾丁祥派成功奪回優勢，5日理監事選舉時過程平和，雙方都提出以限制連記法投票，9席理事中在野派獲得5席，監事獲得2席，曾丁祥可望擔任19屆理事長。

下營農會理事長陳錄星表示，雖然此次選舉輸了，但在野派仍有4席，會盡監督責任，一起為農民謀最大福利。現任總幹事黃冠霖為績優總幹事，本次只有他登記候聘，15日理事會中將不被聘任，黃冠霖打算辦理退休。

選情激烈的學甲農會，原本地方人士擔心掌握多數票的當權派可能會被翻盤，幸好是虛驚一場，當權派拿下理監事全部席次，總幹事李曉軍可望連任。至於原本被看考好的將軍農會總幹事吳明成陣營，因配票失策加上籤運不好，以4比5輸掉了理事選舉。吳明成氣餒說，19年來為農會打拚，選得這麼辛苦還是輸了，同樣考慮辦理退休。

此次農會理監事選舉後，後壁、下營、將軍、佳里、新化農會現任總幹事若不被聘任，須待2個月後再重新登記遴選。

(中時 )