「日本放送協會」（NHK）報導，日本專家使用最新型的超級電腦「富岳」，模擬新冠肺炎（COVID-19）的飛沫傳染狀況，結果發現若未配戴口罩，行人在邊走邊說話時的飛沫會飄散在自身後方，距離可達3公尺之遠。

日本的理化學研究所研究團隊，利用3月9日才正式開始運作的「富岳」進行模擬，發現在無風且未戴口罩下，站立不動說話時的飛沫散布距離為面前1.5公尺，而若邊走邊說話，飛沫則可能向後飄散2至3公尺。

行走速度對飛沫飄散的影響也十分明顯，模擬顯示，以時速2.3公里散步時，大顆粒飛沫會迅速落地，僅有小顆粒的氣膠會飄浮在空中；但若時速達到4.6公里，風勢便會讓飛沫持續飄浮在空中，難以落下；而在以時速9.2公里慢跑時，氣膠更會一口氣擴散，並且持續飄浮在空中。

因此研究團隊建議，最好與未配戴口罩且在步行間交談者保持3公尺以上的距離，並避免在慢跑時跟跑前方跑者。

另外，該團隊也模擬了口罩的防飛沫效果，結果顯示，在配戴單層不織布口罩、但鼻樑片未貼合面部的情況下，飛沫防護效果僅有69%；若有調整鼻樑片，但口罩與面部仍有空隙時，飛沫防護效果為81%。單層口罩在配戴完好下能有85%的防護效果；而若外面再戴一層聚酯海綿製的口罩，防護效果則為89%。

因此研究團隊認為，戴雙層口罩對提升飛沫防護能力並無太大助益，只要把不織布口罩戴好、不要露出空隙，就能有效防止飛沫傳染。

(中時新聞網)