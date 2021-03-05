國民黨不分區立委陳以信今於立法院質詢時，獻花給行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，感謝政府對防疫的貢獻，此舉隨後遭前國民黨副秘書長蔡正元痛批，認為噁心程度之高，連民進黨立委都做不出來。隨後陳以信在臉書發文解釋，自己在總質詢送花目的是要感謝台灣防疫與醫護人員的辛勞，可能有人誤會我是送花給蘇院長或陳時中個人，其實不是，但對於造成誤會感到抱歉，下次會避免。

陳以信表示，因為自己過年前從英國帶小兒回到台灣，依照規定入住在集中檢疫所，整個過程從機場檢疫過程，到入住檢疫所兩週的過程，親身體會第一線防疫人員的壓力與辛勞，知道第一線醫護人員如何兢兢業業為守護大家健康而冒險盡力。

陳以信指出，住在檢疫所壓力真的很大，地方很簡單也很小，三餐變化也不多，因此不管是住的人，或照顧人的人壓力都很大，我還聽到幾次其他人在走廊大聲吵鬧，甚至用力甩門和防疫人員抗議（有沒有偷跑我是不知道）。所以這次送花很簡單，就是把親身經歷實情告訴院長與部長，送花要向所有防疫醫護人員感謝。

陳以信表示，這是很單純的想法，造成部分黨內同志或支持者誤會，在此說聲抱歉。其實他在質詢時痛罵蘇貞昌難道還少過嗎？上會期質詢三次痛罵三次，從來不和蘇貞昌客氣！上週也才痛批蘇貞昌強辯成性不被民眾支持。再來的質詢，不管是要求政府超前部署做好「疫苗護照」，質詢「疫苗二廠」進度與細節，質疑政府錯讀美國國安暫行指南，批評政府開放美國萊豬，USTR卻不買帳，仍然在報告中批評台灣農業政策，都是在盡職責監督政府。

陳以信說，針對這次質詢造成部分人誤會，要表示歉意，下次也會避免，但還是希望大家能肯定所有台灣防疫與醫護人員的奉獻與努力。

(中時 )