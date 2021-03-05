鄭元暢Youtube頻道「不專業廚房」驚喜不斷，本週邀請好友陸明君上節目，兩人當年皆演《薔薇之戀》出道走紅，因戲產生好友誼。陸明君這回宣傳新電影《揭大歡喜》，她原想錄影前一天跟小綜通話討論腳本，沒想到完全沒接到小綜電話，小綜笑稱「我們節目沒腳本，也不能事先對流程」，讓陸明君直呼「上這節目壓力好大」。小綜安撫陸明君說：「來上我的節目宣傳，這家電影公司很有眼光。」

陸明君是「不專業廚房」超級粉絲，廚藝也相當了得，不理解為何來賓總被整，她這次上節目，真發現廚房裡有魔力，看食譜會出現嚴重「閱讀障礙」，小綜笑說她鬼遮眼，陸明君直說「你就是那個鬼」。

這回兩人合做「牛肉壽喜燒」，小綜一下要把食材泡鹽水，一下又搞混垃圾跟食材，甚至展現「人中切菜法」，把香菇切得像狗啃，讓陸明君差點崩潰。此外小綜負責炙燒豆腐，正當他樂得解鎖新廚具「瓦斯噴槍」，卻因為不會用，還問「要不要用火點」險嚇壞全場。而最後要做甜點「一口小鬆餅」時，小綜還把麵粉看成糖粉，最後才發現加錯。「不專業廚房」每周五晚上8:30更新。

鄭元暢邀請好友陸明君上「不專業廚房」節目。（最大國際娛樂提供）

鄭元暢在旁研究瓦斯噴槍，讓陸明君很緊張。（最大國際娛樂提供）

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