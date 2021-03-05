轟動腐女族群，由「BL漫畫界天后」Kou Yoneda所著的人氣BL漫畫《鳴鳥不飛》，去年推出電影《鳴鳥不飛：烏雲密布》，登上大銀幕，最後以超越700萬的票房佳績，成為台灣影史最賣座BL動畫電影。時隔一年，再推出新作《鳴鳥不飛：Don’t stay gold》，台灣也將成為該片在全世界唯一院線上映的國家，將在19日於全台威秀影城獨家上映。

人氣BL漫畫《鳴鳥不飛》，不僅年年登上「這本BL不得了！」排行榜，漫畫近期更在日本發行第7集，引起粉絲瘋狂討論。就連人氣男星福山雅治都深陷本作迷人魅力，在廣播節目中力讚是「超棒名作」，甚至還想親自演出其中角色。製作團隊去年改編為電影版《鳴鳥不飛：烏雲密布》，叫好又叫座，推出一年之後，製作團隊乘勝追擊，取材漫畫中的經典篇章，推出《鳴鳥不飛：Don’t stay gold》，將劇情聚焦在內科醫生「影山」，以及小混混「久我」這兩位角色的情愛糾葛之中。不僅有兩人鬥嘴調情的灑糖場面，激情性愛戲也不缺席，勢必將讓粉絲於影廳中再度害羞不已。

(中時 )