因應極端氣候，解決台南科學園區淹水問題，科學園區原有的E1滯洪池因變更為產業用地，市府於原公滯一、二滯洪池旁設置新的滯洪池，三池串聯後，可容納142萬立方公尺總滯洪量體，預計12月前完工並發揮滯洪功能。

台南市水利局表示，市府辦理「變更台南科學工業園區特定區計畫(科學園區部分)第三次通盤檢討」，水利局去年中推動南科特定區E1與原公滯一、二滯洪池串聯計畫，總經費2億7500萬元，由南部科學園區管理局全額補助。

水利局表示，串聯擴建工程於公滯一、二滯洪池新增溢流堰，有效提升滯洪效率；也擴建滯洪池出口閘門設施，提高洪水過後之池體退水效率。

此外，同時新增臨時築堤道路及版橋供民眾通行，除了能提升滯洪池之滯洪效率，亦不影響周邊民眾之用路需求。

滯洪池串聯完成後，合計滯洪池之總滯洪量體將高達142萬立方公尺，除可以提升公滯一、二滯洪池功能，也可以增加周邊區域防洪能力，提供旱季時園區植栽澆灌之替代水源。

(中時 )