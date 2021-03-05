前桃園市議員王浩宇在臉書公布最新政黨民調，民進黨以28.7%，領先國民黨的15%。台北市長柯文哲領軍的民眾黨則為3.8%，排名第三。值得注意的是，每個政黨民調幾乎都下降了，不表態的居然有49.7%，讓網友吃驚。

王浩宇在臉書分享一份政黨支持度民調，民進黨以28.7%領先，但是卻下滑1.8%；國民黨15%，下滑1.9%；民眾黨3.8%，下滑0.8%；時代力量1.6%，下滑0.4%；台灣基進1%，則上升0.3%；親民黨0.2%。由於王浩宇該民調並未指明來源，因此有網友質疑說，「好奇，這是哪一家的民調呢？可信度呢？」、「若是吳子嘉的美麗島民調，柯文哲和吳子嘉是麻吉，有可能調升民眾黨的支持度。」、「游盈隆的吧。」

也有網友訝異指出，「每個政黨民調幾乎都下降了，不表態的居然有49.7%。」、「有近半未表態啊？」、「表態率偏低。」

網友留言紛紛表示，「恭喜民眾黨終於脫離4趴了。」、「民眾黨竟然還那麼高。」、「阿北前天才初三，昨天又初四了。」、「國民黨還有15%，有沒有搞錯？」、「難怪國民黨今天表決時，只有15票。」、「DPP為何下降？」、「二分法的話，差距不到8%也是很可怕。」

＃最新政黨民調 民進黨 28.7%（-1.8） 國民黨 15% （-1.9%） 民眾黨 3.8%（-0.8%） 時代力量 1.6%（-0.4%） 台灣基進1%（+0.3%） 親民黨 0.2%（-） 由王浩宇發佈於 2021年3月5日 星期五

(中時新聞網)