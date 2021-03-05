高勝美今晚獻唱多首經典曲。（吳松翰攝）

徐乃麟今晚為演唱會串場主持。（吳松翰攝）

潘越雲、高勝美5日起連2天為「歌之饗宴Ⅲ-愛之韻演唱會」登台演出，率方雅賢、顏伶安、方寧及張瀞云等歌手，美聲詮釋〈幾度夕陽紅〉、〈青青河邊草〉等電視金曲，並由徐乃麟串場主持，帶領聽眾回顧過往影視戲劇裡的青春浪漫，象徵歌壇老中青三代傳承。演唱會2場6000張門票售罄，總票房1680萬。

潘越雲當年以〈天天天藍〉傳遍大街小巷，今壓軸獻唱〈桂花巷〉、〈情字這條路〉等經典歌曲，滿場觀眾報以熱烈掌聲；今年適逢潘越雲出道40週年，近年積極進修、於台師大流行音樂產學應用碩士在職專班畢業的她，之前以唱片規格製作6首原創歌曲，計劃接下來再寫4、5首新歌，預計下半年推出專輯。

高勝美曾唱紅多部八點檔連續劇的主題曲，不僅贏得「高八點」之稱號，更被選為瓊瑤戲劇主題曲的御用美聲；近年將演藝事業重心放在大陸的她，為了感謝許久不見的台灣歌迷支持，首次獻唱閩南語歌曲〈風飛沙〉等組曲，吸引滿場觀眾合唱。

唱完〈追風的女兒〉後，高勝美感性表示：「真的久違了，希望今晚大家一起唱，像家人一樣，聽聽歌、唱唱歌，謝謝大家還記得我的聲音、我的歌，瓊瑤阿姨是我的貴人，還有現場的每一個你們，都是我的恩人。」透露下半年有望返台舉辦大型個唱。

(中時 )