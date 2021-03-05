比特幣（bitcoin）前陣子價值飆漲，即使近期回跌，但不少投資者仍對他未來走勢看好。美國加密貨幣交易所Kraken執行長鮑爾（Jesse Powell）對比特幣的走勢持續看好，更大膽預測，比特幣在未來10年內有望達100萬美元。

美國證券交易委會（SEC）主席提名人Gary Gensler（2日）赴參議院銀行委員會舉行聽證會，會上宣示要根除加密貨幣欺詐和操縱行為，此番言論一出，比特幣下跌逾4%，殺破4萬8000美元。

鮑爾接受外媒訪談時說，只有50年歷史的美金，已經出現極端疲軟的跡象，我認為人們很快就會開始用比特幣來衡量價值。「比特幣的信徒認為，比特幣將取代世界上所有的貨幣」，甚至大膽預測，「比特幣在未來10年有望達到100萬美金」。

而有同樣想法的還有數位資產管理公司Morgan Creek創辦人龐布里亞諾（Anthony Pompliano），龐布里亞諾曾在《CNBC》受訪時指出，到2030年，比特幣可能達到50萬美元，甚至最終漲至100萬美元也不無可能，「我認為比特幣終將成全球儲備貨幣。」，並且還認為比特幣的市值，會遠遠超過黃金。

在比特幣的世界中，這類預測並非新鮮事，比特幣的擁護者可以說服更多人相信加密貨幣是合法資產，而不是在投機風氣中獲利。儘管美元過去1年有所下跌，可現今仍是全球貿易的標準，但是鮑爾認為，「比特幣總有1天會超越其總市值」。

(中時新聞網)