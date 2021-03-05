大陸近期宣布暫停輸入台灣鳳梨，讓成千上萬噸鳳梨滯銷，讓台灣各界開始檢討出口過度依賴大陸問題。但「台南關廟鳳梨王子」南部農民楊宇凡，卻在政論節目上誇口稱，「台灣鳳梨出口中國超簡單，只要看起來像鳳梨就好，今天把吃的菜頭用成鳳梨，他們可能也會要，因為對品質要求其實沒那麼高」。對此，宅神朱學恒傻眼直言，原來是一位穿著王子新衣的覺青農哇。

原來，鳳梨王子在1日播出的三立政論節目《鄭知道了》表示，若撇開政治因素回歸商業本質，中國大陸不只對台灣做這種事(禁輸入鳳梨)，而是想把全世界的農業技術都想買下來，然後自己能生產。他舉例，以台灣鳳梨而言，很大的問題是沒有「分攤風險」，因為他發現通路幾乎把外銷的鳳梨，近100%重押在中國大陸市場。

鳳梨王子喊楊宇凡「台灣鳳梨混菜頭」賣大陸 宅神傻眼。圖為市場上販售的鳳梨。()

「鳳梨王子」分析，雖然台灣的鳳梨也有外銷日本，但比例卻很小的原因在於，日本對鳳梨生產要求很高，有時候可能下過雨的鳳梨就不要了，因為下雨過後甜度變差。

他也說，有業者曾開玩笑說，中國大陸想要的鳳梨「看起來像鳳梨就好」，把菜頭弄得像鳳梨的外觀，他們可能也會想要，因為中國要求品質不那麼高，某種程度上這樣的商業模式，反而把產業養壞了。

原來是一位0.4公頃，穿著王子新衣的覺青農哇 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年3月5日 星期五

對此言論，臉書粉專「一級嘴砲技術士」5日PO文質疑，楊宇凡所種植的鳳梨田僅0.4公頃，一年頂多6000顆鳳梨。但外銷社場有好幾家，每一家的面積都是80公頃以上，外銷社場都是年產100萬顆以上的量能。今天，既沒碰過外銷業務，業內的占比又極低，到底是什麼人給你勇氣和談資，出來講話？

「一級嘴砲技術士」更嘲諷，楊宇凡說「把菜頭偽裝成鳳梨人家也買帳」，他是不是覺得關廟的外銷鳳梨是這樣在搞？大陸貿易商都在收垃圾的？粉專強調，「外銷是一門專業，你在收垃圾，別人可不是」。

宅神5日也回應，「原來是一位0.4公頃，穿著王子新衣的覺青農哇」。

今天南部的朋友傳了一支影片給我，看完我大概就幾個感想： １）人家稱你楊宇凡為「鳳梨王子」，你的量能有多少？我沒記錯的話，你就0.4公頃，一年頂多6000顆鳳梨。我們的外銷社場有好幾家，每一家的面積都是80公頃以上，外銷社場都是年產100... 由一級嘴砲技術士發佈於 2021年3月5日 星期五

(中時新聞網)