台灣重量級抽象藝術家吳炫三與女兒吳奇娜，及百年樹瘤收藏家李國銘共同推出【砳藝聯展：覺醒再生】，展覽主題分為三個：「砳藝再生」、「禍福相生」與「蛻變重生」。作品有33件吳炫三的水墨、壓克力、立體多媒材及陶瓷等創作，20件吳奇娜的金屬工藝，28件李國銘的樹瘤藝術。展覽會場在台北市南港區重陽路477號（砳建築），展期自3月1日（一）至5月31日（一），共三個月。

主辦單位指出，近年來台北市府啟動「東區門戶計畫」，以南港車站為中心推動文創產業、流行音樂等多方面發展，繼台北流行音樂中心、瓶蓋工廠、台北方舟之後，南港河岸以鵝卵石為造型的國際級地標--「砳建築」，也從空間設計體現藝術價值。本次住邦佳士得國際資產打響開春第一炮，特邀國寶級藝術家進駐藝術建築「砳建築」重磅聯展，從展覽空間到作品全面體現藝術特質，為南港打造最頂級的文藝新地標。

主辦單位定3月18日（四）下午兩點召開記者會，會中將由吳炫三、吳奇娜、李國銘三位藝術家導覽介紹相關創作，並開放與媒體朋友交流問答。相關事宜可聯絡住邦佳士得國際資產研發長 廖雨詩，電話：02-3765-5678 #612，手機：0900-755-199，地點：台北市南港區重陽路477號（砳建築）。

(中時新聞網)