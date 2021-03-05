21歲新生代歌手莊凌芸，外型甜美擁有空靈清亮的嗓音，今(5日)下午被證實在返回母校台北市普林思頓高中找老師聊天，突然從10樓圖書館墜樓身亡，消息傳出令粉絲心痛不捨。而莊凌芸與爸爸今年1月上中天《同學來了》的片段也被翻出，單親家庭出身的她，當時準備了一封信，邊哭邊唸出對爸爸的感謝，父女情深令全場動容。

莊凌芸1個多月前與爸爸上節目，特地準備了一封信給最愛她的爸爸，她說：「爸爸謝謝這一路走來辛苦了，你把我跟姊姊一起養大，以前我不懂你們辛苦在哪，長大後才知道在工作上會遇到很多問題，但你總是一個人把所有事情吞下來。」

莊凌芸落淚念出對爸爸的感謝。(取自同學來了YouTube)

莊凌芸生前在節目中落淚念出給爸爸的一封信。(影片自34:10開始)

莊凌芸此時臉上滿是淚痕，她繼續念著信說：「很多情緒你總是一個人去消化。還記得我剛適應跟你生活的時候，我很叛逆，好幾次我吵著要考很遠很遠的學校，因為我要逃離你。你也曾經跟我說過，你很對不起我，因為那段時間你不在家裡，不能陪我。」

「其實你不用跟我說對不起，因為現在我很幸福啊。我很替你高興，現在的你也過得很好，我們兩個一起互相陪在彼此身邊。」莊凌芸也向爸爸道歉，自責很多事都沒讓爸爸知道，「因為我也是怕你擔心，所以我想說我去消化完以後再去告訴你。」

「爸爸，對不起我以前說過很多傷害你的話，謝謝你讓我健康長大，才會有莊凌芸坐在這裡。謝謝你告訴我爸爸媽媽分開，都從來不是我們的錯，要我們不要去擔心、自責，叫我們不要去想原因，因為那都是你跟媽媽的事情。因為你這些想法我才會健康長大，我才會帶著樂觀去面對事情，我愛你爸爸。」

聽完莊凌芸對爸爸的真摯告白，讓包括主持人安心亞、洪都拉斯等來賓都忍不住感動落淚，莊爸爸則欣慰笑說突然感覺女兒長好大，透露最近圓了一個最大的夢，就是跟兩個孩子一起出國到北海道，「那是爸爸這輩子最開心最美好的時光，那我們繼續抓住它，一直到爸爸沒辦法陪你的時候。」

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