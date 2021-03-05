原PO貼出禰豆子的實體照，讓他無奈直說，這根本是怪物吧。(圖取自爆廢1公社)

日本電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在台上映101天票房破6.2億，超越當年的《海角7號》可見熱賣程度多夯，而鬼滅之刃也隨之推出許多周邊商品，這讓一名網友無奈抱怨，他花了10元從娃娃機夾到了禰豆子公仔，不過當他開箱看到實物後卻忍不住大罵，「這根本妖怪啊！」

苦情的原PO昨(4日)在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，他很幸運的只用10元就成功夾到禰豆子的超萌公仔，當他沉靜在喜悅中準備開箱時，卻發現盒子裡放的不是公仔，而是一個鑰匙圈，這還不打緊，最讓人生氣的是這鑰匙圈雖是禰豆子造型，不過臉部比例太怪，「打開來看簡直要氣死了」。

從照片中可以看到，這號稱禰豆子的鑰匙圈臉部比例怪異，最怪異的部位莫過於眼睛，整體一看就是盜版貨，讓原PO白開心一場，「可以接受有一點點不一樣，但這未免也差異太大了吧！雖然彌豆子是鬼，可你這根本妖怪吧！」事後他表示，自己並沒有將鑰匙圈帶走，「最後選擇還是把這妖怪放機台上還給他」。

有網友踢貼出正版禰豆子公仔的實體照，和原PO拿到的天差地遠。(圖取自爆廢1公社)

照片曝光後讓大批網友笑瘋，「X！我一定會打電話鬧翻台主，這太欺騙了」、「哈哈哈哈，這10元好值，因為可以讓我狂笑」、「關掉濾鏡跟美顏還有修圖的彌豆子」、「笑死，廣告與事實不符，你這是沒濾鏡版」、「10元就夾到了你該知足，這個夜市一隻要25元XD」，另外，有網友將正確的實物照發出，「原版的，裡面是不是被換掉再賺一手啊」。

(中時新聞網)