大陸暫停台灣鳳梨進口，民進黨立委陳亭妃指前總統馬英九執政時讓台灣農業技術和種苗外流。藥師林士峰對此猛酸說，民進黨完全執政已經快6年了，這不就宣告你們這6年來瀆職嗎？人民選你們當執政黨，不是來聽你們推卸責任給在野黨的。

針對陳亭妃指控前朝讓台灣農業技術以及種苗外流，藥師林士峰5日在臉書貼文表示，ㄜ…報告委員，民進黨完全執政已經快6年了，退一萬步來說，先不管是誰把技術、種苗外流大陸，你們這樣甩鍋給國民黨，不就宣告你們這6年來瀆職嗎？人民選你們當執政黨，是為了解決人民的困難，增進人民的福祉，不是來聽你們推卸責任給在野黨的。

臉書網站《會飛的蟑螂真的不是普通的那種恐怖》也表示，陳亭妃點名高育仁家族的21世紀基金會，透過大陸農業部成立的「台灣農民創業園」，在馬政府時期，把台農17號金鑽鳳梨等多項品種引進大陸，導致技術、種苗外流。國民黨文傳會主委王育敏則反駁說，把種苗技術外流到大陸的，是高雄市某民進黨籍里長太太於2015年所為。

該網站點出，民進黨過去在野是睡死還是怎樣？完全沒有民進黨針對這件事質疑過馬政府的印象。況且民進黨完全執政快6年才發現有這種事？媽呀！過去5年多民進黨是都在重度昏迷嗎？現在才終於醒來發現自己第一天執政。

(中時新聞網)