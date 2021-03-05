朴寶英應車太鉉之邀，擔任首位嘉賓。（friDay影音提供）

韓綜《偶然成為社長》找來綜藝老手車太鉉搭檔韓劇男神趙寅成主持，兩位都市男子將被派到鄉下超市擔任老闆，展開鄉村超市的營業日誌。最新一集中，以《大力女子都奉順》、《我的鬼神君》走紅的女星朴寶英登場節目擔任工讀生，她俐落的手腳和賣力的工作態度，讓忙翻的2人鬆一口氣，但沒想到朴寶英上工沒多久，就鬧出賣錯商品的烏龍，讓客人氣噗噗跑回超商投訴。

朴寶英和車太鉉因2008年合拍《急速醜聞》熟識，片中飾演父女的2人，戲外已延續13年的好交情，車太鉉一通電話，就讓朴寶英立刻答應擔任首位嘉賓，車太鉉也沒在客氣，前一天晚上傳訊息給對方「拜託妳早點來吧」，朴寶英一來就開始教他刷卡、算帳，盡情使喚新人工讀生，幸好朴寶英很快就上手，她笑說：「因為是鄉下出身，也有打過工，所以來到這兒太親切了。」

不過被眾人稱讚是「特級工讀生」的朴寶英竟也大搞烏龍，一位買了一盒消化劑的客人生氣地跑回超市理論，大喊「車社長你過來一下」、「我太傷心了」，原來剛剛買的一盒消化劑裡少了2罐，明明是要買全新的東西卻是被用過的，讓眾人看了當場尷尬爆笑，客人無奈說：「剛剛要吃的時候差點噎到了。」3人趕緊道歉並換了新的一盒才讓此事落幕。

由於超市兼具複合式小吃餐廳，趙寅成負責掌廚，推出的螃蟹拉麵、明太子蛋捲獲客人讚嘆連連，但獨自一人下廚也讓他手忙腳亂，不停切菜備料，讓他擔心起節目綜藝效果，問說：「一直切蔥會有趣嗎？」不過當看到滿座客人幸福地吃著他做的料理，忍不住感動喊：「不覺得這畫面很美嗎！」

趙寅成也因為高大帥氣外帽，不斷吸引客人的注意，還一度被誤認是原本超市老闆的女婿，有次他向2位客人奶奶客人說：「因為我是新來的，做事比較慢請多多包涵。」奶奶們笑回：「因為帥所以沒有關係！」連大叔進門消費，都大聲告白「我是你的粉絲，你在電影裡的模樣真的很帥」，趙寅成也幽默回：「在電影裡是那樣，但我現在在這處理明太魚子呢。」節目每週五在friDay影音播出。

(中時 )