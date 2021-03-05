石油與黃金價格多空互見。產油國聯盟OPEC＋同意4月不增產，刺激最活躍原油期貨價周四每桶飆漲逾4％後，周五盤中再上漲逾2％，創去年1月8日來盤中新高。金價因聯準會（Fed）主席鮑爾認為債市沒失控，周五盤中創近九個月新低。

紐約西德州4月期油報65.14美元，若持續至收盤即創2019年4月底來收盤新高。倫敦布蘭特5月期油報68.27美元，若維持至收盤即創去年1月6日來收盤新高。

紐約黃金近月期貨每盎司下跌0.5％報1,691.5美元，創去年6月8日來盤中新低。若維持至收盤，不但創去年6月5日來收盤新低，也是九個月來首次失守1,700美元大關。

石油輸出國家組織（OPEC）與以俄羅斯為首的部份產油國組成的OPEC＋，決定讓目前減產措施延續至4月。

印度Kotak證券副總裁拉歐（Ravindra Rao）說，這顯示OPEC＋在讓產量正常化過程中採取謹慎態度。

他認為只要全球需求能持續增加，穩定增產不會對油價造成太多負面影響。唯一要擔心的是，美國油產量會否因油價走高而上升。

花旗報告指出，雖然之前有許多負面因素，讓OPEC＋聯盟成員團結起來，但隨著油價走高，幾乎可以肯定會改變成員之間對油市的看法。OPEC＋將在4月1日再次集會。

在金價方面，鮑爾周四再次承諾維持信用寬鬆環境，即使美國公債殖利率持續上升而引起關注，他仍認為Fed沒必要出手干預來壓低債息，讓美國十年期公債殖利率周四再次升破1.5％，終場收1.564％。周五盤中小幅拉回至約1.549％。

萬達（OANDA）分析師哈利（Jeffrey Halley）認為鮑爾的說法，對市場來說不夠鴿派，讓人認為其允許債息走高。在債息不斷攀升之下，他預期金價可能跌至1,600美元水準。

(工商 )