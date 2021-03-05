白金漢宮今天表示，英國女王伊麗莎白二世高齡99歲的夫婿菲立普親王接受成功的心臟治療後，已經再次轉院回愛德華七世醫院。
菲立普親王感到身體不適後，在醫師的建議下，於2月16日晚間入住倫敦的愛德華七世（King Edward VII hospital）醫院，3月1日轉院至聖巴多羅買醫院（St Bartholomew's Hospital），總計已經住院17晚。
英國廣播公司（BBC）報導，菲立普親王3日在聖巴多羅買醫院治療心臟宿疾，後續反應良好。
菲立普親王2011年和家人準備過耶誕時出現胸痛症狀，入院診斷出冠狀動脈阻塞，裝設了支架。
白金漢宮表示，菲立普親王目前又轉院回愛德華七世醫院，將繼續住院接受治療。菲立普親王的兒媳卡蜜拉3日出席活動時曾表示，菲立普親王正在逐漸康復。
消息人士先前表示，菲立普親王在入院之前，感到身體不適已經有幾天，但和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）無關。導致菲立普親王入院的確切病因迄今並未揭露。
(中央社)
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