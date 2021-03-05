看好台南龐大的消費潛力，全台已擁有逾80個銷售據點的PALLADIUM，一口氣在古都府城全新登場新光三越中山店與新天地西門店兩大據點；該品牌行銷副理周岳表示，台南VIP消費者約佔該品牌全台VIP的20％，大舉新設兩新據點，相信挾具有流行、機能性並重的各式鞋款，可獲得此間市場的各消費群青徠。

來自法國里昂的經典軍靴品牌PALLADIUM，瞄準台灣「美食之都」台南，於今(五)日、明(六)日，各於兩大商圈的人氣百貨新光三越台南中山店B1，以及台南新天地西門本館5F，打造兩家全新的潮流據點；該品牌為慶祝此次台南雙新門市開幕，PALLADIUM搶先在美食之都發售全新鞋款「PALLA ACE鬆餅鞋」。

首發配色包括春夏最夯的溫柔奶茶色，以及蜂蜜芥末色，3月14日前加碼開幕限定優惠，消費滿3,000元送300元，滿4,500元，即能為VIP再送專屬PALLADIUM潮流透明硬殼包。現場展示春夏系列鞋款與經典防水靴款，還有精選服飾、配件，提供來自法國的街頭風格體驗，期能一次滿足各種消費族群。

周岳指出，PALLADIUM過去多以法國軍靴、橘標防水的特色聞名，且受消費者喜愛，此次「PALLA ACE鬆餅鞋」大膽突破硬派軍靴印象，外型以帆布鞋為基底，融合PALLADIUM獨具創意的巧思，將經典中底的鑽石菱紋放大，成為全新鞋款「PALLA ACE鬆餅鞋」，放大後的中底紋路酷似新鮮出爐的可口格子鬆餅，為愛吃的潮人們，帶來創新視覺的穿搭體驗！

台南中山店搶先販售溫柔奶茶色、台南新天 地西門店則搶先販售蜂蜜芥末色，強攻愛吃潮人們的心；周岳強調，靴子的主力訴求，已採用流行性與機能性並重的設計行銷，不但要客戶能跟上流行性，亦要其容易穿，也有防水等功能性，此外，目前有效客群眾的比率，亦已形成男性與女性各佔一半的情況。

在款式方面，「PALLA ACE鬆餅鞋」外型講求簡潔時尚，輕鬆打造不分年齡限制的每日穿著需求，期成為鞋櫃中必備的Everyday Sneaker。該鞋側精緻繡上法國國旗小標設計，展現法國原創街頭潮流態度。激Q鬆餅格紋小厚底，搭配側踝低筒剪裁鞋身，加上特殊鞋頭設計，十分修飾顯腳小，打造春夏逆天長腿的高挑比例。

「PALLA ACE鬆餅鞋」則採用eco-ortholite鞋墊，具有吸濕排汗的效果，提升夏日穿著舒適性，大幅降低悶熱感，蜂蜜芥末黃鞋底，則期在春夏之際，給予穿著者擁有暖陽好心情，因穿得舒適而能更開朗穿著者的心。

(工商 )