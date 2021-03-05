新黨於今日公布最新的全委會委員名單，共有24人，其中6人為新聘，包括今年才重返新黨的台北市議員李慶元。

依照新黨黨章，黨主席、副主席及秘書長，還有現任縣(市)以上政府正副首長，以及立法院、各縣市議會黨團正副召集人為當然全委會委員，此外經全代會所選出之全委會委員，人數以10人為限，而當上述委員人數加起來不到31人時，得由主席依功能及需要指定黨員擔任全委會委員，指定名額最多不得超過10名，任期與黨主席同。

新黨表示，該黨於2月27日召開全委會，通過黨主席新增指定全委會委員名單，通過後的最新全體24名全委會委員名單中，包括黨主席吳成典、副主席李勝峰、秘書長潘懷宗、副秘書長陳麗玲、榮譽黨主席郁慕明、台北市議員侯漢廷等，24人當中有六位是新進的，包括謝治、孫家棟、黃吉莉、蔡政崇、前新黨籍國大吳正群及李慶元。

此外新黨還一併公告廉勤會委員名單共7人，包括前立委周陽山、前新黨籍國大邱建勇、前監委仉桂美等人。

(中時 )