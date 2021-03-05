台南市仁德區大同路晚間近8時傳出因為一輛水泥預拌車掉落泥土，泥土散落路面，造成地面泥濘，導致多台機車行經該路段因路面太滑而滑倒，現場共8名傷者，其中4名被送往台南市立醫院，所幸都僅受輕傷，另4名在現場處置後，拒絕送醫。

台南市消防局晚間接獲仁德區大同路三段768號前因水泥預拌車掉落泥土，多台機車經過滑倒，現場有4名傷者分別由警消救護後送往市立醫院，另有4名在現場處置後拒絕送醫。消防局指出，傷者多為皮肉擦傷，並無大礙。

(中時 )