自選秀節目出道的新銳女歌手莊凌芸，今日被證實在回母校探望老師時，不幸自10樓圖書館墜樓身亡，得年21歲，消息傳出令親友粉絲震驚不敢置信。稍早莊凌芸所屬經紀公司發出聲明，痛心表示「請大家記得凌芸在舞台上揮灑著屬於她青春的樣子」，盼莊凌芸的最後這段旅程一起走過。

莊凌芸驚傳今日墜樓身亡，《中時》記者第一時間致電莊凌芸所屬經紀人，對方沒有接手機亦沒有回應。稍早經紀公司終於打破沉默，難過發表聲明，表示莊凌芸一直以來對自我要求甚高，今天她做了這樣決定，讓許多愛她的人感到難過與惋惜。

經紀公司更希望大家記得莊凌芸在舞台上揮灑著屬於她青春的樣子，而公司也會幫忙協助莊凌芸家人處理後續事宜，希望外界能給家人空間，「這段旅程的最後一起走過。」

21歲莊凌芸自選秀節目出道，並於去年發行首張個人單曲《下次遇見再相愛》。擁有大好前程的她，於今日下午3點多驚傳回母校探望老師時，不幸自10樓圖書館墜樓身亡，詳細墜樓原因仍在調查中。據警方透露，莊凌芸生前打了一通電話給男友，據其男友表示，莊凌芸疑似因為姊姊懷孕搬回娘家，但家裡的生活空間不大，且大家的生活習慣也不同，為此困擾。

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