美國休閒服飾品牌GAP周四公布第四季財報，雖然銷售不如市場預期，但高層指消費者正熱衷消費，採購各式因新冠疫情而無法挑選或沒有需要購買的服飾，因此看好下半年銷售回升。

GAP執行長辛加爾（Sonia Syngal）對前景看法樂觀，認為業績將大放異彩。因為疫情陰霾逐漸散去，大家開始走出來活動而增加穿著需求。

GAP周四表示，雖然上半年銷售繼續受疫情拖累，但下半年可望愈來愈接近疫前的正常銷售水準，因此預測全年淨銷售成長幅度，可望在約15％到20％以下的區間。

迄1月30日止第四季，從一年前同期的虧損1.84億美元，轉為獲利2.34億美元。淨銷售年跌5％至44.2億美元，低於市場預估46.6億美元。

值得注意的是，線上銷售業績抵消掉實體店面業績下滑影響。第四季線上銷售年增49％，占當季整體淨銷售比率達46％。

2020年度線上銷售總額60億美元，占全年整體淨銷售比率達45％，遠超過2019年度比率25％。

在Gap各個品牌裡，Old Navy和Athleta業績持續成長，但Gap和Banana Republic卻持續衰退。

受封鎖等防疫措施衝擊，公司去年把Gap和Banana Republic兩大品牌的實體店面關閉228間。在線上銷售占整體業績比率不斷擴大之下，有助減少實體店面的依賴，因此GAP今年計劃再關閉約100間店面。

辛加爾表示，為了讓GAP擺脫長期經營困境，除了透過大量關閉實體店面外，還會不斷減少品項的數量，並驅使管理層敢於冒著風險，為GAP的旗艦品牌進行創新來拓展商機。

他指出在疫情期間，為了維持店內環境衛生與安全而耗費逾1.5億美元。隨著愈來愈多人接種疫苗，今年相關費用可望減半。

(工商 )