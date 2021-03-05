昨天(4日)一名網友指控，到台中一家知名滷味攤點了30元宵夜，遭老闆以「低消50」為由打槍，更遭老闆酸「這樣我怎麼賺錢」，事件曝光後遭網友罵翻，今天老闆受訪時還原真相，表示根本沒有這個國中生存在，且招牌上也都註明低消50，讓網友直呼「正義魔人呢」、「丞相起風了」。

網友「七夫郎」在臉書《台中市西屯區 大小事 社團》PO文表示，自己在西屯一家知名滷味攤等餐時，一名騎著腳踏車的國中弟弟前來點餐，看了看價目表、摸了摸口袋後，夾了2樣合計30元的食材給老闆，不料竟遭老闆拒絕，還用鄙視的眼神看對方，冷回「我們有低消」，國中生問了句「真的不行嗎」依舊被老闆打槍，默默離去。

「七夫郎」指控，國中生離去後，老闆還跟他大吐苦水，稱人力寶貴，還有租金、瓦斯錢，點不到50元不但無法回本，還會拖到後面客人時間，但自己不便多說什麼，拿了餐點就離開，事後PO文抱不平「對方只是一個小孩，沒必要讓人這麼難堪，一直以來認為還不錯的老闆竟然有令人厭惡的一面，不管你的東西再怎麼好吃我也不會再去買了」。

消息曝光引發軒然大波，更有網友揚言抵制。遭指控的滷味攤陳姓老闆今天受訪時喊冤，表示低消50一直都有寫在價目表上，更直呼「根本沒有這個國中生」，陳老闆說今年以來只有一個大學生未達低消遭自己提醒，推測是這名大學生去網路PO文，把他們說得非常難聽。老闆也強調，常有3個人成群結隊來光顧，就算其中一個沒買到50，只要3個人平均有50以上，他一樣給過，不會多說。

這家滷味攤相當知名，網路上也有不少部落客心得，實際搜尋發現，其中一篇2018年的食記中，就可清楚看到老闆有註明低消50元。

不少網友看完老闆回覆後，留言：「所以又是有人編故事？」、「正義魔人怎麼都消失了」、「原來是大學生惱羞，假裝國中生去爆料報復」、「菜單上都寫清楚了還想拗」、「原PO出來說清楚啊」、「滷味點50以下難度還比較高」、「簡直可以列入道德綁架的教科書，你願意體貼窮學生那你很好，別人不願意那又怎麼了」、「現在要黑一個人真簡單，編個故事就行了」。

但也有人依舊反對老闆作法：「勸你一句: 莫欺少年窮」、「路邊攤還要設低消，會不會太好笑」、「30元也是錢啊」、「不會再光顧」。

至於原PO「七夫郎」也在今晚稍早時刻回應，表示自己並非老闆口中的大學生，也不是當事人，更非天橋底下說書人，只是把看到、聽到的打出來，無意抵制或公審店家。他說自己在滷味攤消費也有20年，當下聽到老闆那樣說很錯愕，才會發抱怨文，自己作為第三者當下卻沒有表示，是自己勇氣與智慧不足。

(中時新聞網)