迎接38婦女節，OK超商宣布，將於3月8日當天推出持悠遊卡購買OKCAFE莊園級咖啡（包括大杯美式、大杯拿鐵）第二杯10元優惠，同時，為瞄準「她經濟」，即日起至3月18日還在LINE好康群組推出會員專屬商品-輕珠寶系列及話題美體小物，如筋膜槍、美顏儀、美妝鏡等產品，滿足女性消費需求，預估將帶動門市整體業績成長2成。

OK超商表示，據OKmart門市銷售數據顯示，現煮咖啡、糖餅、保健、氣泡水等商品，女性客群佔比超過5成，女性對於營養健康、話題小物的興趣也高於男性，因此，為迎接38婦女節，OK針對LINE好康群組會員推出多款美容小家電，有肌膚保養按摩神器「3Steps奈米石墨烯提顏美顏儀」、讓髮絲光澤柔順的「HAIROLOGY離子養護美髮梳(含化妝鏡)」與可模擬自然光源的「KINYO LED五合一風扇化妝鏡」。

OK超商並指出，此次也針對LINE好康群組會員，推出有4種按摩頭及20段變速的「三井武田筋膜槍」、養顏爽口的「好神美人心機雪燕銀耳羹」、滋補養身的「極品滋補養顏煲雞湯」，還有滿滿大湖新鮮草莓的「法布甜草莓珠寶盒」等多樣商品，從用的到吃的都有。

在輕珠寶方面，OK超商表示，本次推出VIVIDVENTURE亞帝芬奇的奢華飾品，有「幸運光圈3分鑽石項鍊」及「白露星辰7mm珍珠項鍊」，其中，幸運光圈3分鑽石項鍊設計概念是以象徵幸運的馬蹄鐵造型打造金台，並以14K金台和14K金鍊為主體，搭配天然鑽石，優惠價53折；白露星辰7mm珍珠項鍊則是使用7mm的淡水養殖珍珠，以及14K金台與14K金鍊，優惠價57折，兩款皆有「黃K金」及「玫瑰金」雙色可選。

(工商 )