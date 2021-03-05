公視、myVideo《天橋上的魔術師》本週將播出第5集，劇中萬芳飾演謹遵國家教育體制的老師，抽屜暗藏商場裡很多人的秘密。面對雙胞胎學生之一「珮珮」（林潔宜飾演）歷經家人賣禁書、火災等遭遇後太萎靡，一邊覺得這個學生自食惡果罪有應得，在班上對她邊打邊罵，「打不聽，為什麼不檢舉你爸媽！」沒想到珮珮突然收起眼淚，一句「那你會檢舉你爸媽嗎？」反倒逼哭萬芳，讓她徹底崩潰。

回憶該場戲，萬芳直呼痛在小孩身，疼在自己心，「拍攝要打學生的時候，就發現自己會手軟、會打不下手。他哭的時候，我心裡頭就一直在滴血。」拍完後忍不住趕緊問雙胞胎小演員們痛不痛，心痛想秀秀她們，她說「我完全被一個小孩子打敗了。」

鄭有傑飾演的特務，也讓觀眾看的膽顫心驚，他無時無刻帶著相機穿梭在商場中，上週播出集數的一場戲，他一把拉著天真無知的阿蓋，一起對著阿蓋爸媽對準鏡頭，無情地說「不是喜歡四處看，來幫你爸爸也拍一張。」他表示，當初接到這個角色，自己設定了「沒有溫度的笑容」演出，也果真把所有緊張氣氛從螢幕中讓觀眾真正的毛骨悚然。

劇組特地製作前4集精華，搭上孫淑媚道地台語配音，強調「追劇最重要的是千萬不要輸在起跑點！」沒想到孫淑媚搞笑稱劇名為《天橋上的魔神仔》，下一秒則「點媽」上身，直呼「我家那個小兒子跟他朋友阿蓋，蝦米三小男孩不知道去廁所那裡變三小！三個都被煞到雞雞痛，整晚罵罵號！」本週劇情也將迎來哭點高潮，雙胞胎姊妹大小珮生死未卜的一家人、她們與阿蓋「吃大便」傳情的青澀愛情是否開花結果，以及孫淑媚與大兒子Nori揪心的秘密也即將曝光。

萬芳體罰學生內心卻崩潰。（公視提供）

雙胞胎姊妹劇中生死未卜。（公視提供）

孫淑媚劇中（前排左二）與兒Nori（前排左三）的秘密將曝光。（公視提供）

鄭有傑（右）詮釋角色以「沒有溫度的笑容」，讓觀眾高呼手心冒汗。（公視提供）

萬芳劇中體罰學生。（公視提供）

(中時 )