中國大陸暫停進口台灣鳳梨，引發全民動員挺自家旺來。為了衝外銷，外貿協會今日(5)也舉辦「台灣鳳梨及加工品國際採購日」視訊會談，共有美國、加拿大、新加坡、馬來西亞、澳洲、日本、韓國等7國30位買主，與我國供應商進行百場洽談。

這場視訊會採一對一洽談，國內廠商有34家，包括生鮮水果供應商水木興業、藍天農業生產合作社、南瀛、彬瑪、福爾摩沙等。加工品部分則包含奇美食品、順泰蜜餞、紅櫻花食品等知名品牌大廠。至於國外買家有北美最大亞洲連鎖超市，首度引進台灣水果的韓國水果進口商元老，加拿大專營有機農產品經銷商及澳洲生鮮蔬果專業進口商；電子商務則有日本知名生鮮產品電商平台參與。

貿協表示，鳳梨為台灣相當具代表性的水果，此次洽談會買主採購品項多元，除生鮮鳳梨外，亦涵蓋鳳梨酥、鳳梨汁、果乾、果醬、果醋、冰棒、酵素、零食等產品。

來自馬來西亞專營進口水果商說，由於3月中旬進入台灣鳳梨旺季，想透過洽談會了解台灣金鑽鳳梨特色，並評估後續商機。西澳買主則對鳳梨果乾及鳳梨酥等加工品具有信心，目前已進入報價階段。但他們認為，台灣金鑽鳳梨雖比起目前澳洲市面上東南亞鳳梨口感較佳，可因生鮮水果輸澳，需去冠芽、燻蒸處理，將使保存期縮短，還要與台灣業者共同研究如何成功引進。

貿協強調，與經濟部國際貿易局、農委會以及台南市政府攜手舉辦的4月27日「台南熱帶水果及加工品國際採購日」將接棒登場，預計3月下旬開放報名。

(中時 )