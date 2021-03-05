市府交通局協調鐵道局與包商，連夜施工調整交通標線。（翻攝 林欽榮粉專）

高雄市中博橋拆除，火車站週邊道路動線大調整，不過九如路、博愛路與站西路口的交通標線才剛完工，就被民眾抓包「太不OK」。除了路面的彩色鋪面雨天可能造成人車滑倒，機車待轉區更是變成「騎士罰單製造機」。市民看不下去，紛紛到副市長林欽榮臉書留言陳情。交通局則是在第一時間致歉，承諾在通車前趕工調整修改。

火車站前的新交通標線才完工，就被網友揪出NG點，有網友PO文指出，「高雄火車站前新的路型出來了，看了我頭好痛！」，文中指出，火車站人一堆卻沒有實體人行道，車流流向也是一堆交織點，更不用說那個要甩尾才能停好的待轉區。

從俯瞰照片看，機車騎士到了這一路段，要進入待轉區，只有2個選擇，一是從禁型機車的快車道穿越雙黃線及槽化線，到對向車道待轉區，二則是直行逆向一小段路，進入待轉區。2條路線都會造成交通違規，當場成為罰單製造機，而且還有被直行車輛撞上的風險。

罰單待轉區的設計，從地方社群討論焦點，延燒成為全國性話題，PTT網友紛紛留言表達看法，「待轉區就是神」、「沒看過這麼狂的待轉」、「這待轉區設計，一定會有人要直行跟待轉的撞在一起」、「那個待轉區......機車是要怎麼騎過去?」、「待轉區在那邊不就變成真正的待撞區」、」敢進待轉區就先吃張逆向罰單XD」。

此外，施工單位以彩色鋪面區分車道人行道，也引來質疑，「放棄斑馬線改成綠油漆」、「這麼大一片，不知道下雨天會不會滑」、「下雨保證會有人車滑倒」。眼看著標線NG路段馬上就要通車，許多民眾趕緊到副市長林欽榮的臉書陳情。

高雄市交通局5日坦承包商施工有錯誤，並在下午緊急前往現場會勘，交通強調，機車待轉區的動線將會重新調整，而彩色鋪面施工的鐵道局南工處已採用最高等級的防滑處理。至於人行道則是規劃在明年陸續分段完成實體人行道，取代目前的鋪面臨時人行道。

(中時新聞網)