劉仁娜筋骨相當柔軟，攀岩戲也難不倒。（華映提供）

劉仁娜在新片《今天決定我愛你》一掃往日的甜美模樣，化身婚姻觸礁的復健教練，她不但爽快剪去一頭長髮，還大練攀岩技巧和復健手法，「我第一次演出沒有什麼表情，那麼內斂的角色，要改變以往演出的方式，真的是一種挑戰。」

劉仁娜在經典韓劇《秘密花園》演出河智苑的閨蜜，戲分不多，但可愛的模樣讓她成功打開知名度，接連演出《仁顯皇后的男人》和《來自星星的你》等話題作品，人氣快速翻漲，更在轟動亞洲的《孤單又燦爛的神－鬼怪》成功詮飾一段無法相守的愛情，演技廣獲肯定。

她在新作中與實力派男星金剛于合作，2人在片中關係微妙，先是發生爭執而相識，她扮演一位正在辦離婚的復健師，為了和恐怖前夫保持安全距離，她到警局尋求人身保護，派去保護她的警察竟然就是不打不相識的金剛于，在保護的過程中，產生出曖昧的火花，但面對過往失敗的愛情，他們猶豫是否能拋開過去的回憶，再展開新的戀情，劉仁娜表示希望觀眾看完電影後，都能提起勇氣，去選擇接受愛情。

劉仁娜在片中是位個性追求完美的復健師，對外展現出光鮮和自信，隱藏起失婚的內心傷痛，人前裝堅強說笑，回家孤單喝紅酒過聖誕節，她說：「這個角色沒有太多的表情，而我以往常在扮演的角色都有很誇張的表情演出，所以我立刻被這個角色吸引。」當導演洪智暎和她聊完角色後，建議她要剪去長髮，從外在開始改變，留長髮多年的她立刻同意，笑說：「聊完當天，我就立刻去把頭髮剪掉了。」

更為了完美展現一個復健教練的模樣，特別向復健專家學習，了解相關的方法和專業知識，她在片中也展現跑步及攀岩技巧。電影一開始便可見到劉仁娜帶著跑步隊在南山塔前的山路上，大跑上坡路，展現好體力，她也大展攀岩身手，因為筋骨相當柔軟，許多攀岩技巧和動作，都做得很到位，連一起拍攝攀岩戲的金剛于都驚訝她竟有這樣的好身手。

除了動態的動作，劉仁娜也為一場捏陶戲，特別安排了陶藝課程，讓導演都覺得她展現對演出的熱情，非常投入角色，「她的演出都可以讓角色注入個人風格，非常獨特」，金剛于也大讚劉仁娜演技：「她有很特別的聲音表情，和她演對手戲，聽到她的聲音，會覺得心情很好，真的充滿演出魅力，和她合作時都非常有趣，希望我們可以再次合作。」電影3月12日在台上映。

(中時 )