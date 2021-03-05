胡宇威主演《王牌辯護人》將於下周播出最終回，劇中胡宇威追查懸案線索日漸浮出，遭高英傑忌憚威脅，兩人對質時，胡宇威髒殺人通緝犯暗殺，胸口中槍。拍攝該場戲時，剛好站在陡坡草地，胡宇威全身無力要往後倒，林孫煜豪還要壓住他傷口止血，站在胡後方的葉星辰被2人壓在上，3人跌成一團。

葉星辰笑說「我沒想到他們都是往我這邊倒，當下只覺得好重！他好重！」胡宇威則笑說自己變成夾心餅乾，「因為我要很虛弱地慢慢倒下，沒想到我們站在斜坡上，林孫煜豪還壓著我的胸口往後倒，但我表演又不能停，結果就變成這樣了。」。

為營造被暗殺逼真敢，胡宇威還親自教導殺手演員，被劇組笑虧「史上第一個教殺手怎麼殺自己的人」。而開拍前10幾個工作人員圍繞胡宇威，製造中彈流血的效果，眼看一群人盯著胡宇威胸部，讓一旁的葉星辰覺得很有趣，沒料下一場拍攝胡宇威送醫的戲，卻要跟林孫煜豪一起痛哭崩潰，她哭到眼腫頭痛，直呼者幾場戲都不好拍。

胡宇威遭暗殺命懸一線。（東森提供）

葉星辰目睹胡宇威中槍崩潰痛哭。（東森提供）

胡宇威與高英軒對峙。（東森提供）

(中時 )