蔡政府上任後，兩岸關係降到冰點，蔡政府近期國安人事改組，新任陸委會主委邱太三被寄予厚望，邱太三今在立法院備詢時被問及是否可能恢復海峽交流基金會、海峽兩岸關係協會交流時表示，兩岸互動較少，不過事務聯絡還是有在進行，但民進黨政府要跟共產黨政府要有政治接觸，短期內不敢有這樣預期。

國民黨立委陳以信今質詢邱太三時表示，邱太三過去擔任陸委會副主委，跟大陸有很多往來，如今邱太三擔任陸委會主委，未來兩岸兩會是否有恢復交流的機會，是否有把握？

邱太三坦言，近期兩岸互動較少，但其他相關事務上聯繫還是有在進行，雙方都希望解決人民遭遇的問題，相信未來相關合作協議或各項服務人民機制的互動，應該可以累積一些善意。

陳以信不滿意邱太三的答覆，認為邱的說法是在「打高空」，邱太三說，不要說高層次的互動，民進黨政府跟共產黨政府要有政治性接觸，短期內不敢有這樣的預期，但是有更多其他的互動，應該可以為未來累積較好的基礎。

(中時 )