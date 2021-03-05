人在失落沮喪時，不免會想尋求宗教的慰藉，但若過了頭恐會害慘自己。一名女網友分享，日前閨蜜打電話給她，向她哭訴自己去算命，但卻被師父告知她和男友不適合結婚，更慘的是師父還算出男友有「雙妻命」，讓她無法接受，原PO更花了2小時才安撫好閨蜜，讓她苦惱該如何解這問題，貼文發出後就有網友揭開算命師父的背後陰謀。

原PO日前在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，某日晚上她接到閨蜜的來電，一接起來就聽到對方哭得唏哩嘩啦，原來閨蜜到宮廟收驚順便問了師父感情問題，沒想到師父斷言，她和男友沒有夫妻宮不適合結婚，就算結婚了也肯定會離婚，所以別妄想會有好結果。

師父更無情的告訴閨蜜，就算鐵齒結婚了，另一半也會桃花不斷小三一個接著一個換，「師父就跟她說，和對方可以當朋友，但沒辦法當夫妻，而且對方好像還有雙妻命，桃花很多」。晴天霹靂的消息讓閨蜜無法承受，打電話來向原PO訴苦，「我講了快兩個小時的電話，才讓朋友稍微冷靜，想請問這樣的情況怎麼解的呀？」

貼文發出後大批網友忍不住吐槽，認為原PO好友太迷信，「妳朋友會不會約吃飯也需要看日子…」、「你那個朋友跟她的對象之間的感情，還不如一個算命的，路是兩個人走出來的，她如果要這麼沒有安全感，就不適合談戀愛」、「信任感抵不過一次算命，有什麼好傷心的。」，還有網友爆料，「我聽過在當老師的友人說過，如果你去問事對方不說嚴重一點，怎麼接下來的業務呢？難道老實說每個人都幸福快樂，這樣老師吸空氣就飽了」。

(中時新聞網)