主打平價不失質感的連鎖服飾門市，近年積極於臺灣拓店，華南銀行鎖定喜愛購買平價服飾之消費族群，即日起至4月30日，指定連鎖服飾臺灣門市（UNIQLO、GU、NET）刷華南銀行信用卡，單筆消費滿688元，登錄送100元刷卡金，活動期間每卡戶每月於三大品牌通路皆可各回饋一次，限量額滿為止，回饋率高達14％，若再搭配華南超級現金回饋卡或享利樂活COMBO卡另享1％現金回饋，回饋率上看15％。

春暖花開來趟國內輕旅行，3月底前於全台旅行社、飯店、訂房網，消費滿6,000元，登錄送200元統一超商現金抵用券，消費滿15,000元，登錄送500元統一超商現金抵用券(活動期間每戶限回饋1次，擇優贈送)。報名雄獅旅遊「大手牽小手」親子主題創意體驗行程另享95折優惠，前30名再加送100元統一超商禮券，「毛孩趴趴走」寵物主題行程享一日遊折價100元、二日遊折價200元優惠，指定行程還可到府接送，輕鬆出遊免煩惱。

(工商 )