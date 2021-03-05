土地銀行響應行政院環保署「全民綠色生活政策」，以實際行動加入奉茶行列，即日起開放全臺151家分行作為「奉茶站」，民眾可利用手機下載「奉茶APP」，搜尋所在位置附近的奉茶站，自備容器前往取水飲用，降低瓶裝水的消費，以具體行動支持環保減塑，一同實踐綠色生活。

近年來塑膠減量已成為全球共識，根據統計，臺灣一年使用47億個寶特瓶，其中有10億是瓶裝水，這類塑膠製品從生產到遺棄，都會產生毒物，造成環境汙染，即使臺灣的寶特瓶回收率高達95％，流落在外的垃圾仍對海洋環境及生態造成嚴重的傷害。臺灣為地狹人稠的海島國家，為平衡生態以求永續發展，維護海洋環境刻不容緩。

土地銀行是財政部所屬的百分之百公營行庫，除專注金融本業之外，長期以來配合政府節能減碳政策及目標，致力於行內外各項節能改善方案，現加入環保署「奉茶行動」，開放全臺各分行飲水設備供民眾前往取用，就是希望藉由資源共享的方式，協助建立一個遍及全臺的飲水地圖，讓民眾出門在外輕鬆找水無需買水，強化從源頭減塑的正向力量，創造綠色金融典範。

(工商 )