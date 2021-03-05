美國 2 月非農就業人數增加37.9 萬人，表現遠超乎市場的19.7 萬人，導致美國10年期公債殖利率在周五(5日)開盤前一度突破1.6%水位，讓美股3大指數期貨跟著震盪，市場相當懷疑美國聯準會是否能維持昨日那樣的寬鬆政策目標，或是不對通膨率陡升的問題進行管控。美股周五開盤上漲105.04點、以31,029.18點開出，隨後指數擴大至超過300點，台積電ADR股價上漲超過3%。

截至台灣時間5日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲238.31點或0.77%、暫報31,162.45點；標普500指數上漲21.91點或0.58%、暫報3,790.38點；那斯達克指數上漲18.22點或0.14%、暫報12,741.69點；費城半導體指數上漲18.96點或0.67%、暫報2,850.59點。

4大科技巨頭開盤股價漲跌不一，特斯拉股價下跌19.55美元或3.15%、暫報601.89美元。台積電ADR股價上漲2.51美元或2.17%、暫報118.07美元；聯電ADR股價上漲0.050美元或0.60%、暫報8.45美元。

國際油價隨著OPEC+延續減產計畫，讓市場的原油需求沒有獲得舒解，能源股則是一片大漲。英國石油、荷蘭皇家殼牌大漲3%，埃克森美孚、雪弗龍同樣大漲2%。布蘭特原油期貨每桶價格大漲2.35美元或3.52%、暫報69.09美元；西德州中級原油期貨每桶大漲2.21美元或3.46%、暫報66.04美元。

(中時新聞網)