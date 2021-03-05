受前晚美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）參加網路論壇，未暗示將調整購債計畫因應殖利率上升，台股5日跌0.32％，收在15,855.23點，電子跌幅0.37％、金融微幅上漲0.08％。投信法人指出，5G相關概念股題材前景佳，逢回都是布局的時間點。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，股債殖利率反轉，頂多造成短期回調，並不改變股優於債的趨勢。金融海嘯以來一共出現八次10年期公債向上突破S&P股利殖利率，其中由公債殖利率上行引起的共有五次，但觀察觸發後報酬，並沒有明顯的一致性，真正股債反轉的時機點依舊要關注景氣位階以及基本面數據，故在數據反轉前，逢回都是布局的時間點。

許鈞雄表示，兆豐國際台灣先進通訊基金投資布局60％以上先進通訊（5G）產業鏈，半導體供受惠需吃緊漲價進入獲利上修循環。另外，HPC、AI等創新應用提高產業產值，5G相關概念股題材前景佳。

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