中職官辦熱身賽今日由中信兄弟與味全龍進行「龍象大戰」，此戰兄弟投手狀況不佳，先發投手陳琥與接手的王則鈞壞球連發，合計丟10次四死球，讓龍隊第5局包含劉基鴻3分炮在內，一舉攻下8分，最後味全龍以10比2大勝兄弟。

此戰兄弟派出培養多年的陳琥擔任先發投手，但1人次都沒解決就製造滿壘危機，隨後郭天信一支邊線安打帶有2分打點，味全龍先得分。

而味全龍在第5局火力全開，一、三壘有人的情況下，前年選秀狀元劉基鴻敲出一發3分彈，也是他個人春訓首轟，之後陳琥又丟保送堆壘包後就退場，兄弟換上王則鈞，但也無法投進好球帶，一度連4打席丟四死球，之後又被李凱威敲出清壘二壘打，此局味全龍狂打12人次，僅靠3支安打就灌進8分大局，此時龍隊取得10分。

雖然7局下半兄弟李聖裕也回敬2分炮，不過分差太大，兄弟無力追趕，最後味全龍以10比2奪下勝利，先發的徐若熙3局無失分，打線方面李凱威、劉基鴻都有3分打點。

而兄弟此戰敗在投手壞球比例高，陳琥先發4局被敲5安，有4保送、2觸身，失6分有5自責分，而王則鈞則投0.2局就出現3保送、1觸身，失4分，自責分率飆到21.60，光是前2任投手就有10次四死球。

(中時 )