義大利政府表示，已禁止阿斯特捷利康公司（AstraZeneca，簡稱AZ）的逾25萬劑新冠疫苗運往澳洲，這也是該國根據歐盟疫苗監督計畫所實行的第一個出口禁令，反映歐洲境內對於疫苗取得緩慢的挫敗正在日益升高。

義國外交部表示，由於義大利與歐盟持續面臨疫苗短缺，加上AZ的疫苗供貨延遲，以及在歐盟規定下，澳洲並非是對疫情「脆弱」的國家」，因此決定禁止這批在羅馬工廠生產的疫苗運往澳洲。AZ則拒絕對義國政府的這項決定發表評論。

不過澳洲則是刻意淡化該禁令帶來的影響。衛生部長韓特（Greg Hunt）向記者表示，已透過多項管道與歐盟提及這項議題，希望後者能對這項決策重新檢視。他還補充澳洲先前已收到30萬劑AZ疫苗，因此義國的禁運舉動，並不會衝擊他們目前展開的疫苗接種計畫。

澳洲已在兩周前開始對醫護人員與老年人進行疫苗施打，不過使用疫苗多來自輝瑞藥廠。

歐盟目前正處在無法提供足夠疫苗，以遏止疫情擴散的沉重壓力。相對於美英兩國採購疫苗行動迅速，加上疫苗接種進展順利，原本高燒不退的疫情有逐漸降溫跡象。

至於也在2020年12月開始接種計畫的歐盟，卻苦於疫苗匱乏問題無法獲得解決，導致施打進度大幅落後。有些官員與國家將矛頭指向生產疫苗的歐美藥廠，特別是AZ更成為眾矢之的。

今年前三個月，AZ向歐盟供應的疫苗數量只有協議的40％。該藥廠解釋，供應短缺源於生產問題

(工商 )