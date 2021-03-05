近來美債地雷引爆，導致全球市場陷入恐慌！基於美債拋售潮短期間恐不見舒緩，ING、高盛集團與美國國會預算辦公室（CBO）均認為10年期美債殖利率看漲趨勢不變。ING甚至形容美債目前正坐在「火藥桶」上，債市拋售壓力將使10年期美債殖利率在2021年升抵2％。

ING美洲地區研究主管賈維（Padhraic Garvey）4日發布報告指出，「美債自上周就一直坐在火藥桶上」，固定收益投資者對債券存續期間 (Duration) 轉趨謹慎。他還預期身為美債指標的10年期美債殖利率2021年最高將升到2％。

擔憂國會推出數兆美元財政刺激將迫使聯準會（Fed）提早結束貨幣寬鬆，美債最近遭到大幅拋售，也使與債券價格呈反向走勢的殖利率過去一周最高曾升破1.6％，創下一年多高點。

儘管之後殖利率回跌到1.5％左右，但最近殖利率急漲已使美債邁向2013年首次年報酬率呈現負值。

高盛也在同一天調高10年期美債殖利率目標，預估年底將攀揚到1.9％。該投行策略師柯羅帕蒂（Praveen Korapaty）指出，受未來幾季全球經濟復甦可望加速，全球債券殖利率的重新定價還會持續下去。另外美國財政紓困與疫苗推出也引發通膨升高疑慮，投資者已開始質疑Fed能否長時間堅持寬鬆政策立場不變，這些因素都令美債承壓。

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