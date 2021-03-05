全球晶片生產量能嚴重短缺，車廠更是缺晶片缺到減產或是停產，而美國、德國、日本等國家紛紛求援台灣，台積電的重要性不容忽視，但股價卻是不漲反跌。1名網友發文疑惑，為什麼全球晶片那麼缺，台積電一直跌？貼文一出，隨即引發熱議，有網友回應，「產能之前就極限了」、「股市哪有每天漲的」。

半導體晶圓代工產能吃緊情況持續，世界多國向台灣求援，盼能解決車用晶片短缺的問題，台積電作為晶圓代工龍頭，自然也備受關注，同時，也有不少投資人看好其股價，甚至有人預測漲到1000元不無可能。

然而全球現晶片荒，台積電股價卻接連下跌，有網友今（5日）在PTT上發文好奇，為什麼全世界都缺晶片，但台積電的股票居然會跌，目前不是都訂單滿到爆，正常邏輯不是應該要股價漲嗎？

貼文曝光後，引來不少網友回應，「股市哪有每天漲的」、「漲多少了，還想漲啊？」、「全世界都缺，也不代表它一定要漲」、「產能爆滿早已經反應了」、「全世界的晶圓廠都產能滿載，不是只有台積電」、「都漲多少了不知道嗎，不會以為股票只會一直漲不會跌吧？」。

更有網友表示，前年三星還超前台積電，現在只是稍微落後，緊追在後，台積電是很厲害，但沒到世界上唯一不可取代。

(中時新聞網)