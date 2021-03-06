中國突然禁止進口台灣鳳梨，引起台灣民眾紛紛響應「吃鳳梨，救台灣」，現在這股風潮吹到日本，有生平沒吃過鳳梨的日本人今天特別買來吃；超市「殺」鳳梨的員工也引以為傲。

今天走進位於東京都板橋區舟渡的超市BELX可看到一整顆掛著「金蜜」廣告牌的台灣鳳梨，以及許多盒裝切塊鳳梨，就連鳳梨心也裝在透明塑膠盒中販售，看起來相當可口。

BELX的青果商品部課長小川能弘特別在台灣鳳梨專區掛著他去年2月在屏東與果農的合照做宣傳。他說，原本今年也要去台灣，但有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，無法去台灣，僅能透過線上會議溝通。

小川說：「現在客人對台灣鳳梨的反應非常好，雖然台灣鳳梨價格比菲律賓鳳梨貴，但台灣鳳梨味道好，連心都可以吃，其他超市可能沒賣鳳梨心，只有我們超市有。」

這家超市的女員工原田聽到是台灣記者，立刻很高興說台灣鳳梨很好吃。被問到「殺」鳳梨是否很麻煩，她說：「一點都不麻煩，台灣鳳梨連心都可以吃，我是切鳳梨達人。」

原田應記者要求立刻展現「殺」鳳梨技術，一旁觀看的人說，在日本殺鮪魚給客人看叫做「鮪魚解體秀」，現在是「台灣鳳梨解體秀」。原田操刀俐落，沒一會兒工夫立刻「殺」了一顆鳳梨裝在透明盒子內，還在盒子貼上寫有「金蜜」標籤並附上小叉子。她特別強調「心好吃，兩條心裝一盒，賣得很好」。

中國突襲式禁止進口台灣鳳梨，日本媒體連日熱烈報導，今天朝日電視台把中國13屆全國人大第4次會議與台灣鳳梨一事連結做報導，並指出台灣鳳梨已陸續進到日本。

今天一名來BELX超市買一顆台灣鳳梨的日本男性顧客說，知道這次中國禁止進口台灣鳳梨的「騷動」，因為他很喜歡台灣，所以特別來買，這是他平生第一次買鳳梨，如果好吃，他會持續買。

小川說，這次引發的鳳梨風波，很多日本人想幫助台灣，台灣鳳梨應會比去年賣得更好，所以計畫進口台灣鳳梨量約為去年的3倍。

台貿中心東京事務所所長陳英顯表示，現在日本消費者對台灣鳳梨需求很大，通路商也紛紛來洽詢哪裡可以買到，所以他急著安排採購洽談。目前在日本4大品牌超市可買得到，過兩天還會陸續有幾家大型的通路商開始上架銷售。

(中央社)