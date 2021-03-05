大陸遼寧瀋陽一名國小5年級男童，日前在路邊欄杆拾獲裝滿鈔票的布袋，裡面的現金總金額達人民幣26萬元（約新台幣112萬元），小學生拾金不昧報警，不料警方循線找到失主，當事人卻否認掉錢，還撂話「我不缺錢」，讓警方當場傻眼。

據《遼寧日報》報導，就讀於遼寧瀋陽一所小學五年級的申姓男童，上個月22日下午放學從補習班騎著單車跟著母親一起回家。在一處社區的欄杆上發現了一個綠色帆布袋，好奇打開一看，裡面卻裝滿了成捆的現金。他立刻大喊「媽媽，快看，這裡有一袋子錢」，走在前面的母親回頭一看嚇了一跳，因為裡面整捆的鈔票有人民幣26萬之多。

撿到錢的母子倆，第一個想法是尋找失主，「我想著是不是有人去廁所了，臨時把錢掛在這裡，要是丟錢了肯定要回來找，和孩子商量之後，決定在現場等對方」孩子的母親說，不過，等了30幾分鐘，沒有等到失主出現，考量天氣冷，加上拿著這麼多的現金不太安全，於是先把孩子的爸跟舅舅叫過來，一群人上了派出所報警，留下了現金卻沒有留下姓名。

警方透過現金鈔票上銀行行員的職章追查失主身份。（翻攝騰訊新聞）

警方從一大袋現金中找線索，發現整捆的鈔票上都有銀行人員蓋上職章，經過追查，調閱了銀行的監視器，發現來領這筆錢的人是一名中年男子。警方根據線索找上門，結果這名男子卻否認這筆錢是他的，，經過幾番追問只承認領了人民幣2萬元（約新台幣8.6萬元）現金。還對員警說「自己不缺錢」。

員警察覺有異，聯繫上男子的父母，才得知這筆錢是家中的拆遷補助款，兒子因為有精神疾病，因此語無倫次。失主在警方協助下最後順利領回了這26萬元。而拾金不昧的申姓男童，則獲得表揚。男童的母親說，這次事件給孩子上了一堂品德教育課，她相信孩子這一生都會充滿正能量。

陸小學生路邊撿到112萬現金 獲得警方表揚（翻攝北京青年報）

(中時新聞網)