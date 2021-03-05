國產疫苗何時才能孵出來？各界都在引頸期盼，目前僅剩高端、聯亞仍在進行二期臨床試驗，其中高端收案已逾3277人，其中1658人完成第一劑接種，比較大的問題是65歲以上族群收案進度落後，原定收案810人的計畫已調降至740人，但截至3日為止僅收案200多人，食藥署已同意臨床團隊尋找長者較多的機構合作，盼能在3月底前完成收案。

高端疫苗在去年12月29日獲准進入第二期臨床試驗，今年1月開始收案，原定要在3個月內完成3700人的收案，現在進度雖已達成88.5％，但最後的11.5％全是65歲以上族群，臨床團隊原定65歲以上族群要收案810人，但因年長者收案不易，目前已將目標調降至740人，至今僅完成200多人收案，要在本月底前達標恐有難度。

臨床團隊3日晚間曾與食藥署召開視訊會議，報告目前最新的臨床進度，提出前往老人較多的機構進行宣傳、請合作醫院優先招募老人等對策，初步已獲食藥署同意，食藥署藥品組科長陳琬瑜表示，不會因為年長者招收進度落後就降低審查門檻，仍然維持當初所設定的65歲以上族群須達整體20％的標準。

台北醫學大學附設醫院目標收至少160名以上的65歲以上長者，截至昨天也僅收80人，該院醫師指出，近期確實有打算前往老人較多的機構宣傳，但受限於IRB規範，僅能對年長者講解「什麼是疫苗？疫苗的做法是什麼？」同時告知國產疫苗採用棘蛋白技術，副作用較其他平台小等衛教資訊，待有意願的民眾主動報名。

高端執行副總李思賢則澄清，按照食藥署的規劃，原本就是預計收案3500人，目標設定在3700人是為確保實驗進度而多收，用2成的比例來算，原先就設定要招募740名65歲以上長者，因此沒有調降的問題，但目前進度不方便對外透露。

聯亞疫苗方面，原定3月底要完成3850收案，但截至昨天國內仍只有中國醫藥大學附設醫院、台北醫學大學附設醫院通過IRB審查進行收案，總人數不到500人，要在月底前完成收案相當拚，二期臨床計畫總主持人黃高彬表示，雖然其他醫院還未取得IRB核准，但已掌握1000多名的潛在志願名單，估計近日合作醫院通過審查後就能快速收案。

(中時 )