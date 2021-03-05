台裔法學家吳修銘加入白宮國家經濟委員會 23:222021/03/05 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳修銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透5日報導，美國總統拜登延攬哥倫比亞大學台裔法學教授吳修銘加入白宮國家經濟委員會(NEC)，擔任科技及市場競爭政策的顧問，讓拜登政府團隊又多了一位知名的科技鷹派人士。 白宮宣布美國國家經濟委員會增加6位職員，吳修銘也是其一，他曾創造「網路中立性」（net neutrality）一詞，並多次警告美國經濟恐被少數大企業壟斷。 現年48歲的吳修銘獲得任命，顯示拜登政府準備拿亞馬遜、蘋果、臉書、谷歌等科技巨頭開刀，包括與國會合作立法，強化反壟斷法。 立陶宛證實設處 我將設相應辦公室 國民黨搶召委 拉時力把餅作大 (中時 ) #吳修銘 #白宮 #台裔 #國家經濟 #委員會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小英訪客庄 種茶樹拚創生 04:102021/03/05 地方新聞 林韋君劈一字馬扛刑具濺血 吳東諺老婆生完組「結紮團」 17:042021/03/05 娛樂 白宮公布國安戰略方針 拜登特別表態 美國挺台灣民主政體 04:102021/03/05 焦點要聞 外資賣超525億 聯電台積成提款機 04:102021/03/05 財經焦點 大陸政府工作報告 兩岸表述受矚目 04:102021/03/05 產業財經 費鴻泰踢爆：台農發董座是陳吉仲學生 妻子還是陳的秘書 14:442021/03/05 政治 陸委會回應大陸對台政策：政府堅定捍衛國家主權 16:212021/03/05 財經 傳捷報 屏東鳳梨可望首次外銷澳洲 17:512021/03/05 生活 傳承原住民族語 崑山科大新聘族語教保員開訓 19:152021/03/05 寶島 萊豬跑票3綠委懲處有陰謀 網揭穿：下一步就打成中共同路人 12:422021/03/05 政治 拚出農業新契機 屏縣府啟動鳳梨銷日本儀式 15:502021/03/05 寶島 國際熱門新聞 菲律賓要求用錢換國防合作 美國回應了 - 國際 母馬過度交配身體出現驚人變化 竟被誤認為母牛 - 國際 緬甸100多名員警加入反軍方陣營 拒絕暴力鎮壓 - 國際 - 中央社 南韓擬推「旅遊泡泡」 台可望列入優先名單 - 國際 美軍原定2月於釣魚台附近演訓 為日本撐腰 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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