路透5日報導，美國總統拜登延攬哥倫比亞大學台裔法學教授吳修銘加入白宮國家經濟委員會(NEC)，擔任科技及市場競爭政策的顧問，讓拜登政府團隊又多了一位知名的科技鷹派人士。

白宮宣布美國國家經濟委員會增加6位職員，吳修銘也是其一，他曾創造「網路中立性」（net neutrality）一詞，並多次警告美國經濟恐被少數大企業壟斷。

現年48歲的吳修銘獲得任命，顯示拜登政府準備拿亞馬遜、蘋果、臉書、谷歌等科技巨頭開刀，包括與國會合作立法，強化反壟斷法。

(中時 )