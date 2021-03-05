全台多個水庫水情吃緊，為了因應可能缺水危機，晶圓代工廠台積電及聯電已經啟動水車載水。對於缺水是否會影響晶片產能，經濟部長王美花受訪時表示，「科學園區和工業區用水需求，可在旱災期間鑿井使用」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，蔡政府再不解決缺水、缺電問題，是會影響台積電股價的。

王美花嗆竹科缺水去鑿井 資深媒體人黃暐瀚給說法。(圖/翻攝自 中天新聞畫面)

黃暐瀚5日在中天政論節目「頭條開講」，討論台灣缺水缺電問題，他先是嘆了一大口氣說，不管是水跟電，過去國民黨執政時，民進黨告訴大家「台灣不缺電」，那是因為前總統馬英九要運轉核四，要台電騙台灣人台灣缺電。且蔡英文總統上台時，也「向大家保證台灣是不缺電的，還信誓旦旦掛保證備轉容量率10幾趴，根本綽綽有餘，不可能缺電」。但現在卻從新北市深澳電廠、桃園市大潭天然氣發電廠都是發電的問題，台灣用電真的沒問題嗎？

黃暐瀚提到，自己過去曾隨馬英九前總統，造訪台積電中科廠，當時是創辦人張忠謀親自接待，當時2015年張忠謀就講的很清楚，台積電做半導體晶圓，最重要的就是水跟電，因為要生產晶圓，需要高度耗電又不能斷電，一斷電就會出問題，過程中又大量用水，所以台積電才自備了300輛水車，用花3倍的錢去備電，讓他很懷疑的是，蔡英文既然把台積電當護國神山，那為何又讓台積電成天煩惱缺水缺電問題？

黃暐瀚說，台灣全部有18座水庫，現在有3分之一的水庫的庫存量不到3成，政府一定非得要等到低於15%拉警報，然後才派水車？難怪台積電競爭對手韓國三星曾向國際發出警告，「台積電可能因缺水有產量不穩的問題」，黃暐瀚直言，缺水問題這是會影響台積電股價和投資人信心的，蔡政府現在不解決，只會成天作梗圖大內宣，這無關兩岸的問題，是有很難解決嗎？

臉書粉專 韓黑父母不崩潰。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)