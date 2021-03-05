有「台南關廟鳳梨王子」之稱的農民楊宇凡在政論節目上表示，業者之間常常開玩笑，大陸想要的鳳梨只要看起來像鳳梨就好，把菜頭弄得像鳳梨的外觀，他們可能也會想要，某種程度上這樣的商業模式，反而把市場養壞了。雲林菜農林佳新直言，楊宇凡這種作法，就像是踩著台灣農業的屍體，覺青鳳梨熱銷起來。他更秀出一張鳳梨田對照圖嗆「鳳梨王子」：敢不敢把這些年種的鳳梨田亮給大家看？

林佳新5日在臉書直播指出，他之所以要痛斥楊宇凡的原因，是因為他身為農民，不管好壞，不要傷害農民，他這種說法 不管在大陸或其他國家，台灣農民長期建立的品牌，不就汙名化了嗎？ 他這說法荒天下之大謬，講大陸鳳梨是次級品，去日本就多嚴格。其實台灣農產品去大陸一樣是努力經營，楊宇凡應該講出事實，他質疑楊宇凡是配合固定媒體去操作。他甚至嗆楊宇凡敢不敢把這些年種的鳳梨田亮給大家看？

林佳新認為，不管種什麼，只要有市場需要，符合未來規畫，農民就努力去種，但若楊宇凡想要符合政治立場跟特定媒體的需求，去貶低台灣農民和貿易商10幾年的努力，那就很可惜，也很丟臉。

林佳新也在臉書貼文指出，楊宇凡這種作法，就像是踩著台灣農業的屍體，覺青鳳梨熱銷起來。更酸說「蘿蔔裝鳳梨出口大陸都有人要？」是啊，林佳新不是王子的年紀了，所以不懂王子界的生態，他讀書少，所以也不懂踩著別人屍體往上爬賺取個人利益的知識。

【踩著台灣農業屍體，覺青鳳梨熱銷起來】 蘿蔔裝鳳梨出口大陸都有人要？ 是啊....林佳新不是王子的年紀了所以不懂王子界的生態，我讀書少所以也不懂踩著別人屍體往上爬賺取個人利益的知識 #這就是鳳梨王子 由林佳新發佈於 2021年3月5日 星期五

(中時新聞網)