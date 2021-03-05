拜登就任美國總統不到2個月，首次有外交與國防2名重要閣員出訪，選擇前往亞洲的韓國與日本。外媒分析稱，這是因為美國對中國崛起與北韓核武擔憂加劇，必須先穩住亞洲的主要盟國。

據《路透》報導，華盛頓3名知情的消息人士透露，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）計畫本月訪問日本和韓國，就外交政策和安全問題舉行會談。這將是拜登政府2021年1月上台以來，美國外交和國防最高官員首次訪問亞洲盟國，反映出美國對中國崛起以及北韓核武器和導彈計畫帶來的挑戰日益感到擔憂。

消息人士說，布林肯和奧斯丁將與日本和韓國的官員舉行「2+2對話」。

據了解，此種外交加國防的對話形式，始自於川普時期，除了日韓之外，還曾與印度、澳大利亞等國舉行過，原是川普政府在執行印太戰略時發展出來的「美日印澳」四方會談的形式，現在也把印太戰略範圍內的日韓兩國納入。

《多維新聞》引述美國《有線電視新聞網》（CNN）報導稱，一名國務院官員指出，布林肯與奧斯丁的訪問將於3月14日至18日進行。這段期間布林肯和奧斯丁雖與這些國家相關官員進行過電話與視訊會議，但尚未進行面對面的會談。

《韓聯社》透露，美韓雙方正在討論讓布林肯和奧斯丁3月17日起訪問首爾2天，具體日程仍有待確認。

拜登與他的國務卿曾多次談及外交政策時強調要結合盟友一起應對中國挑戰，拜登首次外交政策談話曾形容中國是美國「最嚴峻的競爭者」，布林肯在發表他擔任國務卿以來的首場外交政策講話時也說，處理好美國與中國的關係是「21世紀最大的地緣政治考驗」。

布林肯說，其他國家對美國也構成挑戰，包括俄羅斯、伊朗和北韓，以及葉門、衣索比亞和緬甸等等，但中國的挑戰不一樣。因為中國是唯一擁有經濟、外交、軍事和技術實力來對穩定和開放的國際體系構成重大挑戰的國家。

(中時新聞網)