民視《這事有影嘸》新春開工，4日播出第100集，平均收視高達1.32同時段第一名，主持人林美秀還是一如往常平常心說：「不在乎收視」，謙虛將好成績歸功於製作團隊，也不忘感謝觀眾的支持，上次慶功提到收視破2「製作團隊要裸奔」，林美秀開心笑喊會搶好位子來看。

過年期間遺憾沒有到處吃美食，從初二到初五，都待在宜蘭自己經營的畫廊「秀畫」，一天大概賣出高達10幾幅，林美秀說：「感謝大家，生意真的不錯」，也強調一幅畫價錢都不貴，這真的做興趣，老公從店面裝潢拉水電管線都一手包辦，直到現在臉書粉絲團發文、回答問題的小編都是老公。

林美秀表示，「老公就是老闆，她是員工」，但都是「員工盯老闆」，公休或營業都是她請老公發文。搞笑透露：「老公忙到在拍戲倒數時放下手機，喊卡馬上再拿出手機回答客人的問題。」而被問到老公當起小編有沒有千奇百怪的問題？林美秀說，因為老公是走中規中矩派，問什麼答什麼，的確是有問好幾百個問題後然後不買，他們倆人覺得沒關係，因為就是服務愛畫的朋友。

(中時 )